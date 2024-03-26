В районе Бурятии воспламенился грузовик, стоящий в гараже

Утром, 26 марта, в Иволгинском районе случился пожар. На ЧП выехал отряд огнеборцев из четырех человек на двух единицах техники.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен гараж и автомобиль «ГАЗ-66». Возгорание было потушено в течение часа. В результате пожара изнутри обгорел гараж на площади 72 кв.м., сгорел автомобиль»,



- сообщили в агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрического оборудования. При возникновении пожара звонить по телефону «101» или «112».





Фото: РА ГО и ЧС