Происшествия 26.03.2024 в 14:08

В районе Бурятии воспламенился грузовик, стоящий в гараже

Причиной пожара стало короткое замыкание
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии воспламенился грузовик, стоящий в гараже

Утром, 26 марта, в Иволгинском районе случился пожар. На ЧП выехал отряд огнеборцев из четырех человек на двух единицах техники.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен гараж и автомобиль «ГАЗ-66». Возгорание было потушено в течение часа. В результате пожара изнутри обгорел гараж на площади 72 кв.м., сгорел автомобиль»,

- сообщили в агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрического оборудования. При возникновении пожара звонить по телефону «101» или «112».



Фото: РА ГО и ЧС

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