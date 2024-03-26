Происшествия 26.03.2024 в 14:08
В районе Бурятии воспламенился грузовик, стоящий в гараже
Причиной пожара стало короткое замыкание
Текст: Евгения Гармаева
Утром, 26 марта, в Иволгинском районе случился пожар. На ЧП выехал отряд огнеборцев из четырех человек на двух единицах техники.
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрического оборудования. При возникновении пожара звонить по телефону «101» или «112».
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен гараж и автомобиль «ГАЗ-66». Возгорание было потушено в течение часа. В результате пожара изнутри обгорел гараж на площади 72 кв.м., сгорел автомобиль»,
- сообщили в агентстве ГО и ЧС.
Фото: РА ГО и ЧС