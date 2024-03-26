В районе Бурятии собака на самовыгуле укусила ребенка

В Еравнинвском районе, в селе Сосново-Озерское на детей напала хозяйская собака на самовыгуле. Животное успело укусить одного ребенка. Как сообщают в «Еравна-инфо 24/7», на хозяина питомца составили протокол об административных правонарушениях.

«Поступило обращение от местной жительницы, что на детей напала собака. Одного мальчика она укусила. Жительница также указала адрес правонарушителя»,



- рассказали в группе.



В сообщении добавляют, что материалы также направлены в административную комиссию района для рассмотрения. Жителям напоминают, что за самовыгул животных предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тыс.

Фото: «Номер один»