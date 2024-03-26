Происшествия 26.03.2024 в 16:53

В Улан-Удэ в ФСК, поликлинике и в торговых центрах проходит эвакуация

Предположительно, это случилось из-за сообщений о минированиях
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ в ФСК, поликлинике и в торговых центрах проходит эвакуация

По городу проходит массовая эвакуация из мест скоплений людей. Так, жителей вывели из Физкультурно-спортивного комплекса, ТЦ «Кэпитал молл», ТЦ «Пионер», из здания суда в Советском районе и из поликлиники №1. Список может пополниться. 

Кадры с мест происшествий опубликовали в группе «Весь Улан-Удэ». Есть предположение, что по городу прошла волна сообщений о минированиях. На данный момент в Росгвардии Бурятии от комментариев отказались, на месте работают специальные службы. 





Фото: Номер один; скриншот из видео
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эвакуация ТЦ

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