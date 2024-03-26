В Улан-Удэ в ФСК, поликлинике и в торговых центрах проходит эвакуация

По городу проходит массовая эвакуация из мест скоплений людей. Так, жителей вывели из Физкультурно-спортивного комплекса, ТЦ «Кэпитал молл», ТЦ «Пионер», из здания суда в Советском районе и из поликлиники №1. Список может пополниться.

Кадры с мест происшествий опубликовали в группе «Весь Улан-Удэ». Есть предположение, что по городу прошла волна сообщений о минированиях. На данный момент в Росгвардии Бурятии от комментариев отказались, на месте работают специальные службы.