Происшествия 26.03.2024 в 16:53
В Улан-Удэ в ФСК, поликлинике и в торговых центрах проходит эвакуация
Предположительно, это случилось из-за сообщений о минированиях
Текст: Евгения Гармаева
По городу проходит массовая эвакуация из мест скоплений людей. Так, жителей вывели из Физкультурно-спортивного комплекса, ТЦ «Кэпитал молл», ТЦ «Пионер», из здания суда в Советском районе и из поликлиники №1. Список может пополниться.Кадры с мест происшествий опубликовали в группе «Весь Улан-Удэ». Есть предположение, что по городу прошла волна сообщений о минированиях. На данный момент в Росгвардии Бурятии от комментариев отказались, на месте работают специальные службы.
Фото: Номер один; скриншот из видео