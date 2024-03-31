Происшествия 31.03.2024 в 13:02

В районе Бурятии водитель врезался в лошадей

Животные погибли на месте
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии водитель врезался в лошадей

В Закаменском районе произошло ДТП с участием животных. Поздно вечером,30 марта, 64-летний водитель ехал на «Тойота» в Закаменск со стороны села Дутулур. На 280 км дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск в темноте он врезался в лошадей.

«Сам водитель не пострадал. Животные погибли на месте. Уточняются подробности ДТП, ведутся поиски владельца животных», - пишут в группе «Закамна-инфо 24/7» со ссылкой на ГИБДД.
Местных жителей просят обратиться ОГИБДД района, если они владеют информацией о владельцах животных.

 
Фото: Номер один

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