Происшествия 31.03.2024 в 13:02
В районе Бурятии водитель врезался в лошадей
Животные погибли на месте
Текст: Евгения Гармаева
В Закаменском районе произошло ДТП с участием животных. Поздно вечером,30 марта, 64-летний водитель ехал на «Тойота» в Закаменск со стороны села Дутулур. На 280 км дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск в темноте он врезался в лошадей.
«Сам водитель не пострадал. Животные погибли на месте. Уточняются подробности ДТП, ведутся поиски владельца животных», - пишут в группе «Закамна-инфо 24/7» со ссылкой на ГИБДД.Местных жителей просят обратиться ОГИБДД района, если они владеют информацией о владельцах животных.
Фото: Номер один