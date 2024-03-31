В районе Бурятии молодой бык едва не утонул в канаве с отходами

В Бичурском районе, в селе Бичура по улице Смолина жители случайно обнаружили молодого быка в западне. Животное угодило в канаву на месте слива отходов за Маслозаводом.

Неизвестно, сколько бык провел в ловушке, но, к счастью, его вызволили. У животного была бирка, теперь ищут его хозяев.

Фото: «Бичура-инфо.24/7»