Происшествия 31.03.2024 в 14:05
В районе Бурятии молодой бык едва не утонул в канаве с отходами
Животное спасли, теперь ищут его хозяев
Текст: Евгения Гармаева
В Бичурском районе, в селе Бичура по улице Смолина жители случайно обнаружили молодого быка в западне. Животное угодило в канаву на месте слива отходов за Маслозаводом.
Неизвестно, сколько бык провел в ловушке, но, к счастью, его вызволили. У животного была бирка, теперь ищут его хозяев.
Фото: «Бичура-инфо.24/7»
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