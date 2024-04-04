Происшествия 04.04.2024 в 16:08
Свинокомплекс в Бурятии оштрафовали за порчу земель
Размер штрафа составил 40 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
Суд подтвердил законность постановления Управления Россельхознадзора о привлечении АО «Свинокомплекс Восточно-Сибирский» к административной ответственности по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ «Порча земель». Ведомство выписало предприятию штраф в размере 40 тысяч рублей.
«Суд установил, что предприятие допустило разлив побочных продуктов животноводства на земельном участке, что привело к загрязнению почвы опасными веществами. Их содержание в пробах значительно превысило допустимые показатели», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Напомним, инцидент произошел в октябре 2023 года. По словам главы Минсельхоза Бурятии Галсана Дареева, с сентября свинокоплекс проводил внесение жидкой фракции побочного продукта животноводства на поля, где планировалось выращивать сельхозпродукцию.
«При внесении не была соблюдена технология. Перед внесением не было проведено культивироание паров - поле не взрыхлили, чтобы все лучше впитывалось. Использовался разбрызгиватель. Жидкая фракция начала стекать по уклону и внизу образовалась лужа. Затем она прорвала границу и устремились в старое русло, которое называется старицей. И там фракция стояла. Она не ушла в реку Уду», - утверждал министр.
Галсан Дареев также сообщил, что жидкая фракция - это не нефтепродукты и не химические элементы.
«Я не вижу смысла в этих громких заявлениях – «экологическая катастрофа» и т. д. Произошла ошибка. Вся проблема, я думаю, в кадрах. У них там хороший агроном был, но ушел. Видимо, трактористы не работали раньше с этим, и они просто начали вносить», - сказал чиновник.
Тем не менее, по факту розлива отходов было возбуждено сразу два уголовных дела: по статье 254 УК РФ (отравление, загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности) и статье 250 УК РФ (загрязнение вод).
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
«Суд установил, что предприятие допустило разлив побочных продуктов животноводства на земельном участке, что привело к загрязнению почвы опасными веществами. Их содержание в пробах значительно превысило допустимые показатели», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Напомним, инцидент произошел в октябре 2023 года. По словам главы Минсельхоза Бурятии Галсана Дареева, с сентября свинокоплекс проводил внесение жидкой фракции побочного продукта животноводства на поля, где планировалось выращивать сельхозпродукцию.
«При внесении не была соблюдена технология. Перед внесением не было проведено культивироание паров - поле не взрыхлили, чтобы все лучше впитывалось. Использовался разбрызгиватель. Жидкая фракция начала стекать по уклону и внизу образовалась лужа. Затем она прорвала границу и устремились в старое русло, которое называется старицей. И там фракция стояла. Она не ушла в реку Уду», - утверждал министр.
Галсан Дареев также сообщил, что жидкая фракция - это не нефтепродукты и не химические элементы.
«Я не вижу смысла в этих громких заявлениях – «экологическая катастрофа» и т. д. Произошла ошибка. Вся проблема, я думаю, в кадрах. У них там хороший агроном был, но ушел. Видимо, трактористы не работали раньше с этим, и они просто начали вносить», - сказал чиновник.
Тем не менее, по факту розлива отходов было возбуждено сразу два уголовных дела: по статье 254 УК РФ (отравление, загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности) и статье 250 УК РФ (загрязнение вод).
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
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