Происшествия 04.04.2024 в 16:32

В Улан-Удэ бесследно исчезла пожилая женщина, страдающая деменцией

Последний раз горожанку видели в начале ноября 2023 года
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бесследно исчезла пожилая женщина, страдающая деменцией
Следственный комитет Бурятии расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 68-летней Евгении Кирсановой. 5 ноября 2023 года женщина вышла из волонтерского объединения «Оплот» и бесследно исчезла.

Как сообщили в следственном ведомстве, Евгения Кирсанова перенесла инсульт, страдала деменцией и нуждалась в постороннем уходе.

Приметы: европейской внешности, на вид 60 лет, рост 155-156 см, среднего телосложения, волосы седые, короткие, глаза голубые, зубы отсутствуют. Невнятная речь, медленная походка. Была одета: шапка вязанная белого цвета, куртка зеленого цвета, кофта белого цвета, джинсы темно-синего цвета, ботинки черного цвета.

Следователи просят всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Евгении Кирсановой или информацией об обстоятельствах ее исчезновения, позвонить в органы внутренних дел или следственный отдел по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия по телефонам: 02 (102), 8-902-450-53-93.
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