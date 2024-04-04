В Улан-Удэ бесследно исчезла пожилая женщина, страдающая деменцией

Следственный комитет Бурятии расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 68-летней Евгении Кирсановой. 5 ноября 2023 года женщина вышла из волонтерского объединения «Оплот» и бесследно исчезла.Как сообщили в следственном ведомстве, Евгения Кирсанова перенесла инсульт, страдала деменцией и нуждалась в постороннем уходе.Приметы: европейской внешности, на вид 60 лет, рост 155-156 см, среднего телосложения, волосы седые, короткие, глаза голубые, зубы отсутствуют. Невнятная речь, медленная походка. Была одета: шапка вязанная белого цвета, куртка зеленого цвета, кофта белого цвета, джинсы темно-синего цвета, ботинки черного цвета.Следователи просят всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Евгении Кирсановой или информацией об обстоятельствах ее исчезновения, позвонить в органы внутренних дел или следственный отдел по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия по телефонам: 02 (102), 8-902-450-53-93.