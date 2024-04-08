Происшествия 08.04.2024 в 17:48
В Улан-Удэ появилось видео ДТП у «Пиплс парка»
В аварии пострадала 28-летняя пассажирка одного из автомобилей
Текст: Андрей Константинов
ГИБДД Бурятии обнародовало видео сегодняшнего ДТП у «Пиплс парка», где на перекрестке столкнулись автомобили «Рено Симбол» и «Шевроле Круз». На кадрах видно, как от удара «Рено» разворачивает, после чего он пересекает дорогу, сносит ограждение и влетает на газон. Вероятно, после столкновения водитель этого автомобиля на какое-то время потерял управление.
Как уточнили в Госавтоинспекции, в результате аварии пострадала 28-летняя пассажирка «Рено».
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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