В Бурятии водитель врезался в кафе и погиб

За четыре выходных дня на дорогах Бурятии произошло 80 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 8 аварий с погибшими и пострадавшими. Всего за выходные жертвами ДТП стали 2 человека, еще 8 получили травмы, сообщили сегодня в республиканском МВД.Так, в воскресенье в Кабанском районе 67-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрэйл», ехавший по дороге Тресково – Шергино – Оймур – Заречье, в районе села Дубинино не справился с управлением и врезался в крыльцо кафе. В результате аварии водитель погиб на месте.Утром 1 мая в Улан-Удэ 21-летний водитель автомобиля «Ниссан» на парковке ночного клуба наехал на 22-летнего пешехода. Парень получил травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался. Как отметили в ГИБДД, водитель имел признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. В отношении него составлен соответствующий административный протокол.За праздничные выходные инспекторы ДПС задержали 74 пьяных водителя, 17 нарушителей отказались от прохождения освидетельствования. Еще 10 водителей задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования.Фото: МВД Бурятии