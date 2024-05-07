Происшествия 07.05.2024 в 11:04

В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину

Горожанка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» распространил информацию о розыске 49-летней жительницы Улан-Удэ Ольги Бутусиной. 6 мая женщина вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 158 см, плотного телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серые. Во что была одета горожанка, не известно.

Как сказано в сообщении, женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Информацию о местонахождении пропавшей горожанки можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
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