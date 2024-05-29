В Бурятии женщина-таксист переехала свою пассажирку

В Иволгинском районе вынесен приговор в отношении местной жительницы, совершившей наезд автомобилем на женщину.

В суде установлено, что в октябре 2023 года женщина, оказывая услуги по пассажирским перевозкам на автомашине «Тойота Королла Филдер», подвезла ранее незнакомую ей пассажирку к продуктовому магазину в с. Поселье.

- Там между женщинами возник конфликт. Потерпевшая схватила водителя за волосы и ударила по голове, после чего вышла из автомобиля и пнула по зеркалу заднего вида транспортного средства. В свою очередь таксист нажала на педаль газа и наехала на девушку, переехав ее передним и задним колесами автомашины, - прокомментировали в прокуратуре республики.

Пострадавшей причинены множественные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью человека. Иволгинский районный суд приговорил виновную к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фото: loon.site