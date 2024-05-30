В Бурятии продолжают тушить 6 лесных пожаров

В Бурятии лесники тушат 6 лесных пожаров, возникших ранее в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском и районах. В Курумканском районе возгорание локализовано.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, в тушении задействованы 311 человек и 52 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 24 957 га, из них 22 000 га - в Муйском районе.- Работа по ликвидации пожаров ведется активно. Все силы и средства включены и задействованы на тушение. В Муйском районе вчера дополнительно была усилена группировка. Проводится работа по прокладыванию минерализованных полос, ведутся отжиги кромок. Угрозы населенным пунктам нет, - отметил руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.Фото: РАЛХ