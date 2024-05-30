Происшествия 30.05.2024 в 09:58

В Бурятии продолжают тушить 6 лесных пожаров

Общая площадь, пройденная огнем, достигла почти 25 тысяч гектаров
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжают тушить 6 лесных пожаров
В Бурятии лесники тушат 6 лесных пожаров, возникших ранее в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском и районах. В Курумканском районе возгорание локализовано.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, в тушении задействованы 311 человек и 52 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 24 957 га, из них 22 000 га - в Муйском районе.

- Работа по ликвидации пожаров ведется активно. Все силы и средства включены и задействованы на тушение. В Муйском районе вчера дополнительно была усилена группировка. Проводится работа по прокладыванию минерализованных полос, ведутся отжиги кромок. Угрозы населенным пунктам нет, - отметил руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.

Фото: РАЛХ
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