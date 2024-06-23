В Бурятии премиальный автомобиль попал в жуткую аварию

В Улан-Удэ на нулевом километре Заиграевского тракта произошла ужасающая авария. Водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением при обгоне и слетел с трассы.





О дорожном происшествии сообщил «Аварком Кузов Салон». По социальным сетям уже разлетелись жуткие кадры, на которых видно, что иномарка врезалась в дерево. Основной удар пришелся на переднюю часть кузова. Капот смяло гармошкой. Бампер и фары разлетелись на осколки. Практически все стекла машины выбило полностью.





На данный момент подробности ДТП уточняются. Однако уже имеется информация о том, что есть пострадавшие.





Фото: Telegram-канал «ЧП Улан-Удэ».