Происшествия 23.06.2024 в 14:57
В Бурятии премиальный автомобиль попал в жуткую аварию
Столкновение произошло на нулевом километре заиграевской трассы
Текст: Номер один
В Улан-Удэ на нулевом километре Заиграевского тракта произошла ужасающая авария. Водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением при обгоне и слетел с трассы.
О дорожном происшествии сообщил «Аварком Кузов Салон». По социальным сетям уже разлетелись жуткие кадры, на которых видно, что иномарка врезалась в дерево. Основной удар пришелся на переднюю часть кузова. Капот смяло гармошкой. Бампер и фары разлетелись на осколки. Практически все стекла машины выбило полностью.
На данный момент подробности ДТП уточняются. Однако уже имеется информация о том, что есть пострадавшие.
Фото: Telegram-канал «ЧП Улан-Удэ».
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