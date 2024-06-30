В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Сегодня ночью загорелся жилой дом по улице Челутаевская. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри.

- Личный состав звена газодымозащитной службы МЧС России в комнате на полу обнаружили мужчину 1959 года рождения. Огнеборцы эвакуировали его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи, которые констатировали смерть, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. В тушении задействовали 12 специалистов и три единицы техники. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.





Фото: ГУ МЧС России по Бурятии