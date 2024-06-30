Происшествия 30.06.2024 в 13:59

В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Сегодня ночью загорелся жилой дом по улице Челутаевская. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри.

- Личный состав звена газодымозащитной службы МЧС России в комнате на полу обнаружили мужчину 1959 года рождения. Огнеборцы эвакуировали его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи, которые констатировали смерть, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. В тушении задействовали 12 специалистов и три единицы техники. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.


Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

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