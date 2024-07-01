В Бурятии молодые мотоциклисты сбивают детей и калечат пассажиров

Два новых ДТП с участием мототранспорта зарегистрировали в минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в субботу днем на ул. Коммунистической в селе Ильинка 16-летний водитель мопеда «Кросс Трак Альфа» сбил 15-летнего подростка. Пострадавшего с травмами отвезли в больницу.В воскресенье вечером на ул. Доржиева в селе Дэдэ Ичетуй Джидинского района 18-летний водитель мотоцикла «Рейсер» не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате аварии травмы получил 17-летний пассажир мотоцикла.Как уточнили в Госавтоинспекции, прав на управление мотоциклами у молодых байкеров не было.Фото: ГИБДД Бурятии