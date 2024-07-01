В Улан-Удэ мужчина спас тонущую девочку

С 1 июня в республике из воды заставили выйти более 300 детей, купавшихся без надзора взрослых. Спасатели призывают жителей республики не быть равнодушными - увидев детей и подростков, которые купаются одни, надо сказать им о необходимости покинуть акваторию водоема.





Всего с начала лета в республике утонуло 11 человек, в том числе 6 детей. Четверо из них – подростки 16-17 лет. Чаще всего они гибли после выпускных в начале июня.



За аналогичный период прошлого года утонули 15 человек, включая 6 детей.



В Бурятии продолжаются поиски тела 15-летнего подростка, который был унесен Селенгой в поселке Наушки в минувшие выходные. По словам спасателей, если его не найдут в районе происшествия, то поиски начнут ниже по течению.В эти выходные чудом удалось спасти девочку-младшекласницу из Улан-Удэ. Ребенок с тетей были на Селенге. Женщина не уследила за девочкой и ту начало быстро уносить течением реки. Увидев, что ребенок попал в беду, на помощь кинулся молодой мужчина. Он доплыл до тонувшей девочки и вытащил её на берег.На фоне напряженной обстановки на воде спасатели республики работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется рекам Селенга, Джида, Баргузин. Интересно, что на Байкале летом водных происшествий обычно не происходит.Фото: «Номер один»