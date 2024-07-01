Происшествия 01.07.2024 в 12:27

В Бурятии у нелегальных добытчиков нефрита отняли имущество

«Черные копатели» лишились экскаватора, грузовика, внедорожника и лодки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии у нелегальных добытчиков нефрита отняли имущество
В Бурятии вынесен вступил в силу приговор в отношении четырех мужчин, занимавшихся самовольной добычей нефрита в Баунтовском районе. Им инкриминировали ч. 3 ст. 255 УК РФ («Самовольная добыча нефрита») и ч. 3 ст.191 УК РФ («Незаконный оборот нефрита»). Оба деяния были совершены организованной группой в крупном размере в период с мая по декабрь 2022 года.

Рассмотрев материалы дела, Советский райсуд признал всех фигурантов виновными. Их приговорили к принудительным работам с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Кроме того, суд конфисковал принадлежащее одному из осужденных имущество: экскаватор «Хюндай», автомобиль «Камаз», внедорожник «Лэнд Круизер» и резиновую лодку марки «Абакан».

Трое из осужденных обжаловали приговор, посчитав его слишком суровым. Владелец техники также не согласился с её конфискацией. Однако изменить вердикт им не удалось.

«Проверив материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции доводы осужденных отклонил и оставил приговор Советского райсуда Улан-Удэ без изменения», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Фото: «Номер один»
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