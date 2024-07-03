Происшествия 03.07.2024 в 16:09

В Бурятии водитель сгорел в автомобиле после ДТП

Иномарка слетела с дороги, врезалась в ограду дома и загорелась
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель сгорел в автомобиле после ДТП
Жуткое ДТП случилось вчера днем в Кижингинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 51-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», ехавший по ул. Гагарина в улусе Улзытэ, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в тракторный прицеп, а после – в ограду жилого дома.

После столкновения иномарка загорелась, огонь полностью уничтожил машину. Водитель от полученных травм скончался на месте.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Госавтоинспекции, уточнив, что погибший мужчина не имел водительских прав.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии два юных байкера не смогли разъехаться на дороге
03.07.2024 в 16:26
В Бурятии водитель сгорел в автомобиле после ДТП
03.07.2024 в 16:09
Жителям Бурятии объяснили, как заготовить дрова
03.07.2024 в 15:44
Утонувший в Бурятии мужчина был пьян
03.07.2024 в 15:20
Пенсионерка из Улан-Удэ раскусила мошенников
03.07.2024 в 15:09
В райцентре Бурятии заметили змею
03.07.2024 в 14:53
Наркоманов из Забайкалья оштрафовали в Бурятии за неправильную парковку
03.07.2024 в 14:40
В Бурятии горит мусор
03.07.2024 в 14:30
Алексей Цыденов: «БАМ – это люди»
03.07.2024 в 14:16
В Тункинском районе волонтеры обустроили экотропу возле озера «Серебряное»
03.07.2024 в 14:13
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Бурятии два юных байкера не смогли разъехаться на дороге
После лобового столкновения подростки оказались в больнице
03.07.2024 в 16:26
Утонувший в Бурятии мужчина был пьян
Во время сплава по реке он решил понырять
03.07.2024 в 15:20
Пенсионерка из Улан-Удэ раскусила мошенников
Аферисты пытались убедить женщину перевести деньги на «безопасный счет»
03.07.2024 в 15:09
В райцентре Бурятии заметили змею
Пресмыкающееся ползало по улице и скрылось в канализации
03.07.2024 в 14:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru