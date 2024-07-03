В Бурятии водитель сгорел в автомобиле после ДТП

Жуткое ДТП случилось вчера днем в Кижингинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 51-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», ехавший по ул. Гагарина в улусе Улзытэ, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в тракторный прицеп, а после – в ограду жилого дома.После столкновения иномарка загорелась, огонь полностью уничтожил машину. Водитель от полученных травм скончался на месте.«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Госавтоинспекции, уточнив, что погибший мужчина не имел водительских прав.Фото: ГИБДД Бурятии