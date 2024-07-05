Происшествия 05.07.2024 в 14:10

В Бурятии пьяный мужчина упал в костер

Обгорев, он пришел на заправку за помощью и напугал сотрудников АЗС
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный мужчина упал в костер
Ночью на автозаправочной станции в поселке Каменск сработала кнопка тревожной сигнализации. Туда незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Работники АЗС сообщили правоохранителям, что неизвестный мужчина, находящийся в неадекватном состоянии и с окровавленными руками, стучал в окна и пытался войти в помещение. Испугавшись, они нажали тревожную кнопку.

«Росгвардейцы действительно обнаружили следы крови на стеклах и приступили к поиску мужчины. В ходе осмотра прилегающей территории они обнаружили неизвестного гражданина, лежавшего на земле в шоковом состоянии. Приведя его в сознание, правоохранители усадили пострадавшего в служебный автомобиль и доставили в больницу», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
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Как выяснилось, пьяный мужчина упал в костер и, получив ожоги, пришел на заправку за помощью. Сейчас пострадавший - 40-летний житель Улан-Удэ - с ожогами кистей и живота находится в больнице, где ему оказывают помощь.

Фото: Росгвардия Бурятии

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