В Бурятии пьяный мужчина упал в костер

Ночью на автозаправочной станции в поселке Каменск сработала кнопка тревожной сигнализации. Туда незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.Работники АЗС сообщили правоохранителям, что неизвестный мужчина, находящийся в неадекватном состоянии и с окровавленными руками, стучал в окна и пытался войти в помещение. Испугавшись, они нажали тревожную кнопку.«Росгвардейцы действительно обнаружили следы крови на стеклах и приступили к поиску мужчины. В ходе осмотра прилегающей территории они обнаружили неизвестного гражданина, лежавшего на земле в шоковом состоянии. Приведя его в сознание, правоохранители усадили пострадавшего в служебный автомобиль и доставили в больницу», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Как выяснилось, пьяный мужчина упал в костер и, получив ожоги, пришел на заправку за помощью. Сейчас пострадавший - 40-летний житель Улан-Удэ - с ожогами кистей и живота находится в больнице, где ему оказывают помощь.Фото: Росгвардия Бурятии