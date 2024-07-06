В Бурятии произошло ДТП с 14 пострадавшими

Как сообщили в прокуратуре республики, 5 июля 2024 года около 16 часов в селе Исинга произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не справился с управлением, съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась, задев электроопору. Водитель погиб, а 14 пассажиров, в том числе 7 детей, госпитализированы.Сегодня стало известно, что ночью санитарным бортом Территориального центра медицины катастроф доставлены в «ДРКБ» 3 ребенка, 2, 5, 7 лет. Транспортировка прошла без осложнений. Дети стабилизированы, проведено обследование. Находятся под наблюдением в реанимации, одному ребенку планируется оперативное лечение, сегодня будет проведена телеконсультация с федеральными медицинскими центрами.Одна взрослая пострадавшая находится в республиканской больнице им. Семашко в отделении реанимации, состояние стабильно тяжелое.Фото: пресс-служба прокуратуры Бурятии