Происшествия 06.07.2024 в 12:15

В Бурятии произошло ДТП с 14 пострадавшими

Трое детей доставлены больницу, одна женщина находится в тяжелом состоянии
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии произошло ДТП с 14 пострадавшими
Как сообщили в прокуратуре республики, 5 июля 2024 года около 16 часов в селе Исинга произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не справился с управлением, съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась, задев электроопору. Водитель погиб, а 14 пассажиров, в том числе 7 детей, госпитализированы.

Сегодня стало известно, что ночью санитарным бортом Территориального центра медицины катастроф доставлены в «ДРКБ» 3 ребенка, 2, 5, 7 лет. Транспортировка прошла без осложнений. Дети стабилизированы, проведено обследование. Находятся под наблюдением в реанимации, одному ребенку планируется оперативное лечение, сегодня будет проведена телеконсультация с федеральными медицинскими центрами. 

Одна взрослая пострадавшая находится в республиканской больнице им. Семашко в отделении реанимации, состояние стабильно тяжелое.

Фото: пресс-служба прокуратуры Бурятии

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