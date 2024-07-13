Происшествия 13.07.2024 в 17:04
По факту взрыва газовых баллонов в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело
На СТО, где произошла трагедия, идут допросы и выемка документации
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту взрыва газовых баллонов на ул. Антонова в Улан-Удэ. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).
«По предварительным данным, 13 июля около 13 часов на одной из станций технического обслуживания Улан-Удэ при проведении ремонтных работ произошел хлопок сварочных баллонов, в результате которого погибли двое мужчин. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые осматривают место происшествия, изымают рабочую документацию, устанавливают наличие сохранившихся видеозаписей с камер видеонаблюдения, допрашивают работников предприятия. В рамках уголовного дела будет дана оценка действиям лиц станции технического обслуживания, ответственных за организацию работ и соблюдение требований безопасности», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
«По предварительным данным, 13 июля около 13 часов на одной из станций технического обслуживания Улан-Удэ при проведении ремонтных работ произошел хлопок сварочных баллонов, в результате которого погибли двое мужчин. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые осматривают место происшествия, изымают рабочую документацию, устанавливают наличие сохранившихся видеозаписей с камер видеонаблюдения, допрашивают работников предприятия. В рамках уголовного дела будет дана оценка действиям лиц станции технического обслуживания, ответственных за организацию работ и соблюдение требований безопасности», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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