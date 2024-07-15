В Улан-Удэ мужчина утонул в протоке

Вчера в экстренные службы поступило сообщение от очевидцев, что на протоке Степная реки Селенга в районе СНТ «20 лет Победы» утонул 65-летний мужчина.«На поиски тела выехали группа Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и сотрудники полиции», - сообщили в МЧС Бурятии.Как уточнили в МЧС, место, где утонул мужчина, не оборудовано для купания.Фото: МЧС Бурятии