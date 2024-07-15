Происшествия 15.07.2024 в 10:12
В Улан-Удэ мужчина утонул в протоке
Его тело пока не найдено
Текст: Андрей Константинов
Вчера в экстренные службы поступило сообщение от очевидцев, что на протоке Степная реки Селенга в районе СНТ «20 лет Победы» утонул 65-летний мужчина.
«На поиски тела выехали группа Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и сотрудники полиции», - сообщили в МЧС Бурятии.
Как уточнили в МЧС, место, где утонул мужчина, не оборудовано для купания.
Фото: МЧС Бурятии
«На поиски тела выехали группа Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и сотрудники полиции», - сообщили в МЧС Бурятии.
Как уточнили в МЧС, место, где утонул мужчина, не оборудовано для купания.
Фото: МЧС Бурятии
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