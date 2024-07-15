Происшествия 15.07.2024 в 15:27

На трассе в Бурятии иномарка влетела под грузовик

Пострадавшую женщину из искореженного авто достали спасатели
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Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии иномарка влетела под грузовик
ДТП с пострадавшими произошло сегодня днем на федеральной трассе «Байкал» в районе села Вознесеновка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там столкнулись «Ниссан Эксперт» и грузовик «Ситрак» с полуприцепом.

«В результате аварии 64-летний водитель и 65-летняя пассажирка иномарки получили травмы и были госпитализированы», - рассказали в Госавтоинспекции.

Как уточнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, для извлечения пострадавшей пассажирки из искореженного салона авто потребовалась помощь спасателей

«Прибыв на место происшествия, спасатели БРПСС с помощью гидравлического оборудования деблокировали женщину и передали её бригаде врачей», - сообщили в агентстве.

Фото: ГИБДД Бурятии
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