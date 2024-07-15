На трассе в Бурятии иномарка влетела под грузовик

ДТП с пострадавшими произошло сегодня днем на федеральной трассе «Байкал» в районе села Вознесеновка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там столкнулись «Ниссан Эксперт» и грузовик «Ситрак» с полуприцепом.«В результате аварии 64-летний водитель и 65-летняя пассажирка иномарки получили травмы и были госпитализированы», - рассказали в Госавтоинспекции.Как уточнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, для извлечения пострадавшей пассажирки из искореженного салона авто потребовалась помощь спасателей«Прибыв на место происшествия, спасатели БРПСС с помощью гидравлического оборудования деблокировали женщину и передали её бригаде врачей», - сообщили в агентстве.Фото: ГИБДД Бурятии