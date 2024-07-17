В Бурятии молодой и пьяный водитель перевернулся по дороге на Щучку

В результате аварии водитель авто получил травмы и был госпитализирован. Три пассажира иномарки - 21-летний молодой человек и две девушки 19 лет и 21 года – серьезно не пострадали. После оказания помощи на месте медики отпустили их домой.





ДТП произошло ночью в Селенгинском районе на автодороге Тохой – озеро Щучье. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 20-летний водитель автомобиля «Тойота Краун», будучи пьяным, не справился с управлением и перевернулся.Еще одно ДТП с опрокинувшимся автомобилем случилось вчера днем в Кяхтинском районе. Там водитель «Тойоты Пробокс», ехавший со стороны Усть-Кирана в направлении Кяхты, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 60-летняя пассажирка иномарки.Фото: ГИБДД Бурятии