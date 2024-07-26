Медсестра в Улан-Удэ потеряла на акциях более 1,5 млн рублей

А в Улан-Удэ жертвой мошенников стала медицинская сестра. Обратившись в полицию Октябрьского района она рассказала, что отдала мошенникам более 1 миллиона 600 тысяч рублей, которые взяла в кредит в разных банках.

- Аферисты связались с женщиной в начале июня. Наставником по инвестициям выступил молодой человек, который помог ей установить на телефон приложение. По скайпу он объяснил ей как покупать и продавать акции, также присылал информационные материалы и демонстрировал обучающие слайды. Позже стал убеждать пополнять свой инвестиционный счет на большие суммы, чтобы хорошо заработать, - рассказали в МВД республики.

Ранее по точно такой же схеме обманули улан-удэнца, с разницей лишь в том, что с ним по скайпу общалась и проводила обучение миловидная девушка. Мужчина в итоге остался без 1,5 млн рублей.

- В обоих случаях мошенники просили установить приложение, которое на самом деле не является торговой площадкой, а представляет собой приложение-эмулятор. Мошенники сами управляют всеми графиками и цифрами, отображаемыми на «инвестиционном счете», - добавили в полиции.

Фото: loon.site