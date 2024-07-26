Происшествия 26.07.2024 в 16:01

В Улан-Удэ ребенок подобрал часть денег, потерянных грабителем

Нападавший был в неадеквате, возможно, находился под действием запрещенных веществ
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ребенок подобрал часть денег, потерянных грабителем
В МВД Бурятии сообщили подробности ограбления, случившегося в Улан-Удэ. Как рассказали в полиции, заявление о преступлении поступило вечером 25 июля от работника почтового отделения в 105-м микрорайоне. Он сообщил, что неизвестный мужчина зашел в помещение почты и под угрозой ножа похитил 206 тысяч рублей.

«Подозреваемого по горячим следам задержали прибывшие на место сотрудники ЧОПа неподалеку от организации. Мужчину передали бойцам Росгвардии. Предварительно установлено, что после совершения преступления он растерял часть похищенных средств на улице. Купюры подобрал ребенок. Родители несовершеннолетнего передали найденные 16 тысяч рублей сотрудникам Росгвардии», - рассказали в МВД.

Как уточнили в полиции, во время задержания грабитель находился в неадекватном состоянии. Какие именно вещества воздействовали на его мозг, установит экспертиза. Напомним, основная часть похищенных денег у него изъята.

Известно, что злоумышленнику 28 лет, он проживал в том же микрорайоне. Ранее мужчина был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

Фото: «Номер один»
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