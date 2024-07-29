Происшествия 29.07.2024 в 11:23

В Бурятии ищут пропавшего грибника

69-летний житель села Каленово ушел в лес и не вернулся
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ищут пропавшего грибника
В Бурятии пропал 69-летний Валентин Ким. Он житель села Каленово Иволгинского района. Как сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт», 28 июля мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы черные с сединой, глаза карие.

Был одет в светло-серую в сетку жилетку, темно-синюю футболку, черные спортивные брюки, черные калоши. При себе имел красный пакет.

Всех, кто имеет информацию о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, вчера на поиски пожилого сельчанина выезжали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они обследовали 40 км лесного массива, прилегающих троп и дорог, но мужчину не нашли. Сегодня его поиски продолжились.
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