Происшествия 29.07.2024 в 15:22
Пять детей выпали из окон в Бурятии
Последний случай произошел 27 июля в Улан-Удэ
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за первые полгода зафиксировано уже 5 случаев, когда дети получают травмы, выпав из окна. Такие данные озвучили сегодня в МВД республики.
Последний такой случай произошел вечером 27 июля на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ. Там из окна пятого этажа жилого дома выпала девочка.
«Инспектором ПДН установлено, что в момент происшествия мама пострадавшей убиралась дома. В это время 5-летняя девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Семья, где случилось происшествие, благополучная, на учете не состоит. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в МВД.
Полиция призывает родителей не оставлять окна открытыми и в целом избегать ситуаций, когда малыши могут оказаться без сопровождения взрослых. Это чревато неприятными, а порой даже непоправимыми последствиями.
Фото: «Номер один»
Последний такой случай произошел вечером 27 июля на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ. Там из окна пятого этажа жилого дома выпала девочка.
«Инспектором ПДН установлено, что в момент происшествия мама пострадавшей убиралась дома. В это время 5-летняя девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Семья, где случилось происшествие, благополучная, на учете не состоит. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в МВД.
Полиция призывает родителей не оставлять окна открытыми и в целом избегать ситуаций, когда малыши могут оказаться без сопровождения взрослых. Это чревато неприятными, а порой даже непоправимыми последствиями.
Фото: «Номер один»
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