Происшествия 28.07.2024 в 13:18
В Улан-Удэ ребенок выпал из окна
Мама не уследила за пятилетней дочкой так как была занята уборкой
Текст: Номер один
В Улан-Удэ 5-летняя девочка выпала из окна пятого этажа. Инцидент произошел на бульваре Карла Маркса.
Девочка играла в комнате с открытым окном, защищенным москитной сеткой. В это время мама малышки занималась уборкой и не сразу заметила пропажу ребенка.
Обнаружив, что дочери нигде нет - мать выбежала на улицу. Ее 5-летний ребенок лежал на земле.
Врачи скоро помощи оперативно прибыли и госпитализировали ребенка в «Детскую республиканскую клиническую больницу». К счастью, малышки удалось выжить.
Фото: Номер один.
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