В Улан-Удэ ребенок выпал из окна

В Улан-Удэ 5-летняя девочка выпала из окна пятого этажа. Инцидент произошел на бульваре Карла Маркса.

Девочка играла в комнате с открытым окном, защищенным москитной сеткой. В это время мама малышки занималась уборкой и не сразу заметила пропажу ребенка.

Обнаружив, что дочери нигде нет - мать выбежала на улицу. Ее 5-летний ребенок лежал на земле.

Врачи скоро помощи оперативно прибыли и госпитализировали ребенка в «Детскую республиканскую клиническую больницу». К счастью, малышки удалось выжить.

Фото: Номер один.