Происшествия 02.08.2024 в 13:09

Размытая дорога отрезала жителей мкрн Светлый от Улан-Удэ

Туда снова перестали ходить автобусы
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Текст: Елена Кокорина
Размытая дорога отрезала жителей мкрн Светлый от Улан-Удэ

Дождь, начавшийся в Улан-Удэ в ночь с 1 на 2 августа, уже в который раз размыл дорогу в сторону мкрн «Светлый». Из-за этого автобусы не могут туда заехать.

- Уважаемые горожане, в связи с размытием дорожного полотна из-за обильных осадков автобусы по маршрутам N27, 27К временно не заезжают в мкрн «Светлый». В мкрн «Первое поле» заезд автобусов в данный момент осуществляется, - комментируют в Комитете по транспорту города.

По остальным маршрутам автобусы курсируют без изменений, схема движения не менялась, добавили в ведомстве.

Напомним, что подобная ситуация случалась и неделей ранее. Ливневые дожди образовали в «Светлом» гигансткую промоину. Ночью 26 июля четыре самосвала, три погрузчика и грейдер засыпали гигантский ров, образовавшийся на дороге. Сотрудники Комбината по благоустройству отгрейдировали тогда почти один километр. Автобусы по маршрутам N27, 27К тоже временно не заезжали в мкрн Светлый и Первое поле.

Фото: Номер один

 

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