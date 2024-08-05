В Бурятии продолжают восстанавливать трассу Иркутск – Улан-Удэ – Чита

В Бурятии продолжаются восстановительные работы на трассе Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита. Задействовано 5 экскаваторов, фронтальный погрузчик, автогрейдер и 17 самосвалов.

Напомним, участки федеральной дороги «Иркутск-Улан-Удэ – Чита» размыло в результате продолжительных осадков и подъёма уровня воды. Под воздействие паводка попали сразу Тарбагатайский, Заиграевский, Мухоршибирский районы. В Бурятии был объявлен режим ЧС республиканского значения.

- На мостах через реки Тугнуй на 543-м км, Сухара на 555-м км, Хонхолойка на 589-м км подмыты конусы, промежуточные опоры и подъезды к мостам, частично деформированы пролетные строения. Размывы на подходе к мосту через Хонхолойку уже устранены. Начат пропуск легкового транспорта и автобусов в реверсивном режиме, проезд для грузового транспорта пока закрыт, - сообщили в минтрансе Бурятии.



Объезд закрытого участка дороги Р-258 возможен по маршрутам Улан-Удэ–Романовка–Чита и 730-й км а/д Р-258 «Байкал»‒Хоринск ‒ Улан-Удэ.



Также открыт третий маршрут для объезда закрытого участка трассы Р-258 «Байкал»: Петровск-Забайкальский ‒ Заиграево ‒ Улан-Удэ.





Единый номер экстренных служб - 112, дежурного Упрдор «Южный Байкал» 8(3012) 22-07-24.

Фото: минтранс РБ