Происшествия 04.08.2024 в 09:23

В Бурятии из-за затоплений перекрыли федеральную трассу на сутки

Из-за размытых дорог и мостов в республики ограничили движение
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии из-за затоплений перекрыли федеральную трассу на сутки
Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, из-за обильных осадков и подъёма уровня воды подмыты участки федеральной дороги «Улан-Удэ – Чита». 

«На 589 км полностью размыт участок дороги. На трех мостах — это реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка — подмыты мосты, подмыты подъезды к мостам. В результате движение остановлено. Ориентировочно на сутки, но есть вероятность, что больше времени займёт восстановительная работа», - написал он.

Также Алексей Цыденов отметил, что есть альтернативный объезд — региональная дорога «Улан-Удэ - Романовка – Чита». 

«Поэтому прошу всех водителей, которые сейчас находятся в движении, выбирать альтернативные пути объезда, понимая, на какой период закрыто движение. Желаю всем удачи, аккуратнее на дорогах. Все будет хорошо»

Напомним, вчера из-за паводков в Бурятии ввели режим ЧС республиканского масштаба. Под воздействие стихии попали сразу Тарбагатайский, Заиграевский, Мухоршибирский районы. 

Фото: «Номер один».

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