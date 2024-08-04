В Бурятии из-за затоплений перекрыли федеральную трассу на сутки

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, из-за обильных осадков и подъёма уровня воды подмыты участки федеральной дороги «Улан-Удэ – Чита».«На 589 км полностью размыт участок дороги. На трех мостах — это реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка — подмыты мосты, подмыты подъезды к мостам. В результате движение остановлено. Ориентировочно на сутки, но есть вероятность, что больше времени займёт восстановительная работа», - написал он.Также Алексей Цыденов отметил, что есть альтернативный объезд — региональная дорога «Улан-Удэ - Романовка – Чита».«Поэтому прошу всех водителей, которые сейчас находятся в движении, выбирать альтернативные пути объезда, понимая, на какой период закрыто движение. Желаю всем удачи, аккуратнее на дорогах. Все будет хорошо»Напомним, вчера из-за паводков в Бурятии ввели режим ЧС республиканского масштаба. Под воздействие стихии попали сразу Тарбагатайский, Заиграевский, Мухоршибирский районы.Фото: «Номер один».