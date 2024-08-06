Происшествия 06.08.2024 в 10:55

В Бурятии продолжается подъём уровня воды в реках

Гидрологическая обстановка в республике остается напряженной
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии продолжается подъём уровня воды в реках

В Бурятии продолжается подъем уровня воды в реках.

- Уровень воды в реке Селенга составляет на сегодня, 6 августа, 152 см (+15 см за сутки). В прошлом году в этот день уровень воды в реке Селенга составлял 160 см. Уровень воды в реке Уда - 104 см (+2 см за сутки), - сообщает Муниципальный центр управления г. Улан-Удэ.

В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных, центральных районов республики возможен подъём уровней воды с выходом на пойму, образование селевых потоков.

На реке Брянка (село Заиграево) наблюдается выход воды на пойму слоем 110 см. Села Заиграевского района Онохой и Усть-Брянь готовятся к потопу.

На реке Селенга (село Новоселенгинск) наблюдается выход воды на пойму слоем 15 см, на реке Селенга (с.Усть-Кяхта) - слоем 5 см, на реке Джида (станция Джида) слоем 7 см.

 

Фото: правительство Бурятии

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