Происшествия 07.08.2024 в 10:28

В Бурятии подтопило несколько домов в поселке Онохой

Их жильцы эвакуированы к родственникам
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подтопило несколько домов в поселке Онохой
В Заиграевском районе Бурятии паводковая ситуация остается сложной. В поселке Онохой за ночь вода поднялась в районе моста через протоку на ул. Королева примерно на 1 метр. Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», там подтопило 4 дома. Их жильцы эвакуированы к родственникам.

В настоящий момент подъем уровня воды прекратился, угрозы перелива через дамбу не возникло. Всю ночь над укреплением дамбы работало 16 единиц техники.

В селе Усть-Брянь вчера продолжались работы по отсыпке на ул. Речная, которая могла попасть под подтопление. Также проводились работы по укреплению объездного моста на технологической дороге на свинокомплекс.


Из-за подтопления в Заиграевском районе сегодня отменены маршруты из Улан-Удэ в Горхон, Ташелан, Челутай 24 и заезд в Челутай 3. Остальные маршруты работают, но жителей предупредили о возможных сбоях в расписании.

Напомним, вчера поднявшаяся вода перерезала дороги в Заиграево. Доехать до райцентра можно было только по единственному пути.

По последним сообщениям, сейчас уровень воды в реке Брянка в районе Заиграево начал снижаться.

Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
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