В Бурятии подтопило несколько домов в поселке Онохой

В селе Усть-Брянь вчера продолжались работы по отсыпке на ул. Речная, которая могла попасть под подтопление. Также проводились работы по укреплению объездного моста на технологической дороге на свинокомплекс.











По последним сообщениям, сейчас уровень воды в реке Брянка в районе Заиграево начал снижаться.





