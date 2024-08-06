Происшествия 06.08.2024 в 15:24

В Бурятии осталась единственная дорога в Заиграево

Движение от Онохоя в сторону райцентра полностью перекрыто
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осталась единственная дорога в Заиграево
В Бурятии полностью перекрыто движение от поселка Онохой в сторону Заиграево для всех видов транспорта, в том числе рейсовых автобусов. В районе АЗС на выезде из Онохоя установлен пост ГАИ.

- Сейчас на подъезде к Заиграево со стороны Улан-Удэ вода перекрыла муниципальную дорогу слоем более 70 сантиметров, проезд там перекрыт. Региональную дорогу также подтопило и проезд по ней закрыт, в том числе для общественного транспорта. Сейчас единственный вариант добраться до Заиграево – это ехать по Заиграевскому шоссе до Онохоя, перебраться через мост на Старый Онохой, проехать по дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита до Гортоповского моста и с него заехать на второй переезд в поселок Заиграево. Это единственный путь, - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

Фото: скриншот видео
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