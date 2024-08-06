В Бурятии осталась единственная дорога в Заиграево

В Бурятии полностью перекрыто движение от поселка Онохой в сторону Заиграево для всех видов транспорта, в том числе рейсовых автобусов. В районе АЗС на выезде из Онохоя установлен пост ГАИ.- Сейчас на подъезде к Заиграево со стороны Улан-Удэ вода перекрыла муниципальную дорогу слоем более 70 сантиметров, проезд там перекрыт. Региональную дорогу также подтопило и проезд по ней закрыт, в том числе для общественного транспорта. Сейчас единственный вариант добраться до Заиграево – это ехать по Заиграевскому шоссе до Онохоя, перебраться через мост на Старый Онохой, проехать по дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита до Гортоповского моста и с него заехать на второй переезд в поселок Заиграево. Это единственный путь, - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.Фото: скриншот видео