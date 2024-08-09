В Бурятии тушат 7 лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар в Баргузинском районе, его причиной стала сухая гроза. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, благодаря слаженности группировки пожар удалось оперативно ликвидировать.На утро 9 августа в республике продолжает действовать 7 возгораний в лесах - в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Их общая площадь составляет 721 га.«На тушении работают 137 человек, задействовано 4 единицы лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.Фото: РАЛХ