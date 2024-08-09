Происшествия 09.08.2024 в 10:19
В Бурятии тушат 7 лесных пожаров
Одно новое возгорание, возникшее вчера, оперативно ликвидировали
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар в Баргузинском районе, его причиной стала сухая гроза. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, благодаря слаженности группировки пожар удалось оперативно ликвидировать.
На утро 9 августа в республике продолжает действовать 7 возгораний в лесах - в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Их общая площадь составляет 721 га.
«На тушении работают 137 человек, задействовано 4 единицы лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.
Фото: РАЛХ
На утро 9 августа в республике продолжает действовать 7 возгораний в лесах - в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Их общая площадь составляет 721 га.
«На тушении работают 137 человек, задействовано 4 единицы лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.
Фото: РАЛХ
ТегиЛесной пожар