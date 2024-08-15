В Улан-Удэ пропал пожилой мужчина

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 78-летнего жителя Улан-Удэ Солбона Шарбонаева. С 13 августа местонахождение мужчины неизвестно.Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза светло-карие.Был одет, предположительно, в белую в голубую мелкую клетку рубашку, тёмно-коричневые брюки, чёрные туфли, белую бейсболку.С собой пожилой мужчина имел коричневую металлическую трость. Известно, что пенсионер хромает.Всех, кто обладает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.