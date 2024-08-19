Происшествия 19.08.2024 в 10:16
В Бурятии байкер насмерть разбился со своей девушкой
Водитель без прав не справился с управлением и перевернул мотоцикл
Текст: Елена Кокорина
В одну из выходных ночей в Бурятии произошло ДТП с участием мотоцикла. 29-летние водитель и его пассажирка перевернулись и погибли.
Авария случилась в Селенгинском районе.
- Около 12 часов ночи 29-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» без прав в 15 км от Гусиноозерска не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Мотоцикл в результате этого опрокинулся, - рассказали в ГИБДД республики.
Оба участника аварии – и водитель, и его 29-летняя пассажирка – скончались на месте происшествия.
Фото: ГИБДД РБ