В Бурятии байкер насмерть разбился со своей девушкой

В одну из выходных ночей в Бурятии произошло ДТП с участием мотоцикла. 29-летние водитель и его пассажирка перевернулись и погибли.

Авария случилась в Селенгинском районе.

- Около 12 часов ночи 29-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» без прав в 15 км от Гусиноозерска не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Мотоцикл в результате этого опрокинулся, - рассказали в ГИБДД республики.

Оба участника аварии – и водитель, и его 29-летняя пассажирка – скончались на месте происшествия.

Фото: ГИБДД РБ