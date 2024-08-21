В Бурятии водитель грузовика с отказавшими тормозами принял удар на себя

Вчера вечером, 20 августа в Иволгинском районе Бурятии грузовик съехал с дороги и перевернулся. Как оказалось, водитель принял такое решение, чтобы обезопасить других участников движения.

- Около 19 часов вечера в Иволгинском районе 58-летний водитель грузового автомобиля «Митсубиши Фусо», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» в 19 км. от с. Турунтаево по причине отказа тормозов намеренно совершил съезд с проезжей части, в результате чего опрокинулся, - рассказали в ГИБДД республики. Водитель с травмами был госпитализирован. Два его пассажира после осмотра и оказания помощи с ушибами отпущены домой.

Фото: скриншот видео ГИБДД РБ