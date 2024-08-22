Жителя Бурятии поймали с омулем в багажнике автомобиля

В отношении задержанного сельчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биоресурсов». Нанесенный им ущерб правоохранители оценили в 80 тысяч рублей. Эти деньги подозреваемый уже возместил. Также у мужчины изъяты автомобиль, лодка с мотором, сети, резиновый полукомбинезон, сапоги и добытая рыба. Известно, что ранее гражданин не судим, он трудоустроен.





Мужчину, выловившего омуль, задержали 20 августа в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили в МВД, 48-летнего местного жителя на автомобиле «Тойота Харриер» сотрудники ГИБДД остановили неподалеку от села Ранжурово. В салоне иномарки инспекторы обнаружили нерестовую рыбу и вызвали на место следственно-оперативную группу.«В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина на моторной лодке вышел на Байкал в районе села Посольское и сетью наловил омуль, хариус и плотву. Общий вес изъятой рыбы, добыча которой в период нереста запрещена, составил более 15 килограммов. Задержанный пояснил, что ловил рыбу для себя и не рассчитывал, что в сети попадется именно омуль», - рассказали в МВД Бурятии.Как напомнили в МВД, сейчас в период нереста в республике проводится традиционная оперативно-профилактическая операция «Путина». Она продлиться до 15 ноября 2024 года. Полицейские предупреждают, что размер причиненного ущерба при вылове одной особи байкальского омуля в период нереста составляет 7280 рублей.Фото: МВД Бурятии