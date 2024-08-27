Происшествия 27.08.2024 в 14:05

Житель Улан-Удэ масштабно обворовал промышленную базу

Наняв грузовик, мужчина «угнал» прицеп с деталями на миллион рублей
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ масштабно обворовал промышленную базу
23 августа в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже грузового прицепа с комплектующими и запчастями от тяжелой автотехники с территории промышленной базы в Железнодорожном районе.

Как рассказали в МВД Бурятии, сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний бывший работник одной из располагающихся на базе организаций.

Как выяснилось, горожанин совершил кражу в два этапа. Несколькими днями ранее он, находясь пьяным на работе, в отсутствие хозяев имущества похитил часть металлических изделий: выгрузил их из прицепа и, наняв грузовик, перевез и сдал в пункт приема металла.

Спустя некоторое время, уже уволившись, злоумышленник повторил афёру. На этот раз, прибегнув к помощи водителя фрилайнера, он забрал прицеп вместе с оставшимися комплектующими и запчастями, которые также сдал на металлолом.

За счет продажи похищенного мужчина выручил около 100 тысяч рублей, при этом ущерб потерпевшие оценили на сумму свыше миллиона рублей.

«Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. В содеянном он признался. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в МВД.

Как отметили в полиции, прицеп и часть похищенных деталей удалось найти и изъять.

Фото: «Номер один»
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