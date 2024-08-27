Происшествия 27.08.2024 в 16:26
Баир Жамбалов провалил очередную попытку досрочно выйти на свободу
Суд во второй раз отказался заменить ему оставшийся срок на принудительные работы
Текст: Андрей Константинов
Сегодня Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова, который досрочно пытается покинуть колонию-поселение. Он уже во второй раз просил суд заменить ему оставшийся срок на принудительные работы.
Напомним, 5 января 2020 года возле села Батурино Баир Жамбалов насмерть сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую. В апреле того же года политика задержали и поместили под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Сам вице-спикер Хурала своей вины не признавал, утверждая, что в момент ДТП за рулем внедорожника был его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.
26 мая 2021 года Прибайкальский райсуд признал Жамбалова виновным приговорил его к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении. К этому моменту политика уже лишили поста руководителя бурятского отделения «Единой России», а также должности вице-спикера Хурала.
Приговор обжаловали все участники процесса, однако вышестоящие инстанции оставили его без изменений. В сентябре 2021 года он вступил в законную силу.
Однако Жамбалов сразу дал понять, что отсиживать весь срок в колонии не намерен. Уже в начале августа 2023 года он обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания, а именно - принудительными работами. Но районный, а позже и Верховный суд Бурятии ему в этом отказал.
В июле этого года бывший политик подал аналогичное прошение. Как и ранее, сначала его рассмотрел Железнодорожный райсуд.
На суде Баир Жамбалов поддержал свое ходатайство, пояснив, что с приговором Прибайкальского райсуда согласен, в период отбывания наказания нарушений режима не допускал, трудоустроен, администрацией колонии характеризуется положительно, принял меры по возмещению ущерба потерпевшим. Его адвокат поддержал своего клиента, заявив, что цели наказания достигнуты.
В свою очередь отец погибшей девушки просил отклонить ходатайство, «поскольку добросовестное отношение к труду, соблюдение правил внутреннего распорядка и установленного режима является обязанностью осужденного». Также преждевременным посчитал ходатайство Жамбалова и Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
«Фактическое отбытие осужденным определенной части срока наказания и выполнение требований исправительного учреждения не свидетельствуют о том, что цели наказания и исправления осужденного достигнуты. Также суду не представлены доказательства полного возмещения ущерба потерпевшим», - заявил он.
Заслушав мнение сторон, райсуд постановил ходатайство отклонить. Но Жамбалов, судя по всему, решил идти до конца и подал апелляционную жалобу. Сегодня ее рассмотрел Верховный суд Бурятии. Итог вновь оказался не в пользу знаменитого сидельца – решение райсуда оставлено без изменения.
Фото: «Номер один»
Напомним, 5 января 2020 года возле села Батурино Баир Жамбалов насмерть сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую. В апреле того же года политика задержали и поместили под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Сам вице-спикер Хурала своей вины не признавал, утверждая, что в момент ДТП за рулем внедорожника был его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.
26 мая 2021 года Прибайкальский райсуд признал Жамбалова виновным приговорил его к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении. К этому моменту политика уже лишили поста руководителя бурятского отделения «Единой России», а также должности вице-спикера Хурала.
Приговор обжаловали все участники процесса, однако вышестоящие инстанции оставили его без изменений. В сентябре 2021 года он вступил в законную силу.
Однако Жамбалов сразу дал понять, что отсиживать весь срок в колонии не намерен. Уже в начале августа 2023 года он обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания, а именно - принудительными работами. Но районный, а позже и Верховный суд Бурятии ему в этом отказал.
В июле этого года бывший политик подал аналогичное прошение. Как и ранее, сначала его рассмотрел Железнодорожный райсуд.
На суде Баир Жамбалов поддержал свое ходатайство, пояснив, что с приговором Прибайкальского райсуда согласен, в период отбывания наказания нарушений режима не допускал, трудоустроен, администрацией колонии характеризуется положительно, принял меры по возмещению ущерба потерпевшим. Его адвокат поддержал своего клиента, заявив, что цели наказания достигнуты.
В свою очередь отец погибшей девушки просил отклонить ходатайство, «поскольку добросовестное отношение к труду, соблюдение правил внутреннего распорядка и установленного режима является обязанностью осужденного». Также преждевременным посчитал ходатайство Жамбалова и Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
«Фактическое отбытие осужденным определенной части срока наказания и выполнение требований исправительного учреждения не свидетельствуют о том, что цели наказания и исправления осужденного достигнуты. Также суду не представлены доказательства полного возмещения ущерба потерпевшим», - заявил он.
Заслушав мнение сторон, райсуд постановил ходатайство отклонить. Но Жамбалов, судя по всему, решил идти до конца и подал апелляционную жалобу. Сегодня ее рассмотрел Верховный суд Бурятии. Итог вновь оказался не в пользу знаменитого сидельца – решение райсуда оставлено без изменения.
Фото: «Номер один»
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