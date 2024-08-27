Происшествия 27.08.2024 в 17:16

Несовершеннолетние водители в Бурятии угробили двух подростков

Статистику ДТП с водителями-школьниками привели в ГИБДД республики
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Текст: Елена Кокорина
Несовершеннолетние водители в Бурятии угробили двух подростков

В Бурятии складывается негативная тенденция, когда подростки, не имеющие навыков и права управления транспортом, становятся участниками ДТП. Имея свободный доступ к ключам, молодые люди без ведома родителей, а иногда и с их согласия, берут транспортные средства, чтобы покататься, что зачастую приводит к трагедиям.
- С начала года с участием несовершеннолетних водителей без соответствующего права управления транспортом произошло 66 ДТП. В результате данных происшествий травмы получили 69 детей, а двое подростков погибли.
При надзоре за дорожным движением инспекторами ДПС к административной ответственности привлечены 219 несовершеннолетних водителей, не имевших права управления транспортом, - рассказали в МВД республики.
Накануне ночью сотрудники ДПС задержали очередного юного нарушителя в Улан-Удэ.

- Для проверки документов был остановлен автомобиль «Хонда» без государственных регистрационных знаков. За рулем иномарки находился 17-летний юноша, не имеющий права управления транспортом. На место происшествия вызвали его маму, которая являлась собственником машины и составили административный протокол. Горожанку также привлекли к ответственности за передачу прав управления лицу, не имеющего такого права, и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Автомобиль был перемещен на штрафстоянку, - добавили в полиции.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям, бабушкам и дедушкам, а также другим законным представителям детей и подростков исключить любую возможность свободного доступа к ключам от транспортных средств. Взрослым следует провести беседы с детьми о недопустимости фактов управления автомобилем без соответствующего права и не поощрять поездки детей в качестве водителей на любом виде транспорта.

Фото: loon.site

 

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