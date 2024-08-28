На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» уснул и налетел на фуру

Крупное ДТП произошло около полуночи 27 августа на федеральной трассе «Байкал» вблизи Култушной. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» уснул за рулём и выехал на встречную полосу, где по касательной задел одну фуру, а затем лоб в лоб столкнулся с другой. После столкновения внедорожник перевернулся, а большегруз слетел на обочину.





В результате аварии множественные переломы получила 38-летняя пассажирка «Тойоты» - супруга водителя. Женщину доставили в Кабанскую ЦРБ. Еще две пассажирки внедорожника – девочки 12 и 17 лет – получили ушибы и ссадины. Госпитализировать их не стали. Водитель «Крузера» от медицинской помощи отказался. Водители большегрузов также не пострадали.





Фото: «Кабанск-инфо.24/7», ГИБДД Бурятии