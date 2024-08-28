Происшествия 28.08.2024 в 09:24

На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» уснул и налетел на фуру

В аварии серьезно пострадала женщина-пассажирка внедорожника
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» уснул и налетел на фуру
Крупное ДТП произошло около полуночи 27 августа на федеральной трассе «Байкал» вблизи Култушной. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» уснул за рулём и выехал на встречную полосу, где по касательной задел одну фуру, а затем лоб в лоб столкнулся с другой. После столкновения внедорожник перевернулся, а большегруз слетел на обочину.


В результате аварии множественные переломы получила 38-летняя пассажирка «Тойоты» - супруга водителя. Женщину доставили в Кабанскую ЦРБ. Еще две пассажирки внедорожника – девочки  12 и 17 лет – получили ушибы и ссадины. Госпитализировать их не стали. Водитель «Крузера» от медицинской помощи отказался. Водители большегрузов также не пострадали.


Фото: «Кабанск-инфо.24/7», ГИБДД Бурятии
Теги
дтп. пдд

Все новости

У жителей Бурятии продолжают конфисковывать автомобили
28.08.2024 в 09:27
На трассе в Бурятии водитель «Лэнд Крузера» уснул и налетел на фуру
28.08.2024 в 09:24
«Просишь без уважения…»
28.08.2024 в 09:00
Отказ от услуг риэлтора
28.08.2024 в 09:00
Бурятию очистят от трупов кабанов
28.08.2024 в 06:00
В Улан-Удэ обновляют коммунальную технику
27.08.2024 в 17:41
Несовершеннолетние водители в Бурятии угробили двух подростков
27.08.2024 в 17:16
«Выдавили его всем поселком»
27.08.2024 в 16:49
Работая в Бурятии забайкалец обворовывал своего работодателя
27.08.2024 в 16:34
Баир Жамбалов провалил очередную попытку досрочно выйти на свободу
27.08.2024 в 16:26
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
Несовершеннолетние водители в Бурятии угробили двух подростков
Статистику ДТП с водителями-школьниками привели в ГИБДД республики
27.08.2024 в 17:16
«Выдавили его всем поселком»
Родители добились, чтобы пятиклассника, который ставил детей на колени, отправили в спецприёмник
27.08.2024 в 16:49
Работая в Бурятии забайкалец обворовывал своего работодателя
Он похищал телефоны и продавал их
27.08.2024 в 16:34
Баир Жамбалов провалил очередную попытку досрочно выйти на свободу
Суд во второй раз отказался заменить ему оставшийся срок на принудительные работы
27.08.2024 в 16:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru