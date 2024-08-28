В Улан-Удэ сбросом самокатов с лестницы заинтересовалась полиция

В Улан-Удэ подростки устроили странное развлечение с электросамокатами в районе остановки «Сельскохозяйственная академия». Катающиеся молодые люди при подъезде к лестнице соскакивали с самокатов, после чего последние с грохотом летели вниз. Действо снималось на видео, а устроившим его подросткам было очень весело.Однако, судя по всему, теперь молодым людям будет не до веселья. Видео распространилось по соцсетям, и его заметила полиция. Она уже приступила к поискам подростков.«Факт зарегистрирован органами внутренних дел, по нему проводится проверка. Ведутся мероприятия по установлению личностей правонарушителей и мотивов их поведения», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: скриншот видео