Происшествия 28.08.2024 в 12:03
В Улан-Удэ сбросом самокатов с лестницы заинтересовалась полиция
Устроившим странное развлечение подросткам предстоит объясняться с правоохранителями
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подростки устроили странное развлечение с электросамокатами в районе остановки «Сельскохозяйственная академия». Катающиеся молодые люди при подъезде к лестнице соскакивали с самокатов, после чего последние с грохотом летели вниз. Действо снималось на видео, а устроившим его подросткам было очень весело.
Однако, судя по всему, теперь молодым людям будет не до веселья. Видео распространилось по соцсетям, и его заметила полиция. Она уже приступила к поискам подростков.
«Факт зарегистрирован органами внутренних дел, по нему проводится проверка. Ведутся мероприятия по установлению личностей правонарушителей и мотивов их поведения», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: скриншот видео
Однако, судя по всему, теперь молодым людям будет не до веселья. Видео распространилось по соцсетям, и его заметила полиция. Она уже приступила к поискам подростков.
«Факт зарегистрирован органами внутренних дел, по нему проводится проверка. Ведутся мероприятия по установлению личностей правонарушителей и мотивов их поведения», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: скриншот видео
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