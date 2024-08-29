Происшествия 29.08.2024 в 15:55

Убитый жителями Бурятии мужчина возвращался домой с СВО

Он так и не увидел свою 8-месячную дочь
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Текст: Андрей Константинов
Убитый жителями Бурятии мужчина возвращался домой с СВО
Фото: скриншот видео камеры наблюдения. Источник: «Чита.Ру»
«Чита.Ру» сообщила подробности убийства, случившегося ранним утром 17 августа на улице Амурской в столице Забайкалья. Напомним, там в результате драки погиб 22-летний местный житель, еще один 30-летний пострадавший попал в больницу с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали двух жителей Бурятии в возрасте 36 и 47 лет. Их поместили в СИЗО.

Как пишет издание, житель Забайкальского края Виктор, который погиб в Чите возле сауны De Lux от ножевых ранений, возвращался в родное село с СВО, где провел около года. Дома у него остались жена и 8-месячная дочь.

— Мы живем в селе Тунгокочен Тунгокоченского района. Виктор возвращался домой с СВО, где пробыл почти год. Последний раз мы виделись в ноябре 2023-го, когда я приезжала в Читу, он был на полигоне. Дочери сейчас 8 месяцев, ее он ни разу не видел, ехал к нам, — рассказала супруга погибшего забайкальца.

По ее словам, мужчина принимал участие в спецоперации уже второй раз. Первый раз он оказался там после срочной службы в армии, когда подписал контракт. Провел в зоне боевых действий около полугода. Потом вернулся домой, но решил снова отправиться на спецоперацию.

— Их было в тот вечер в компании четверо, как я понимаю. Из четверых трое вернулись с СВО. Мужчина, который сейчас в реанимации, он с Виктором собирался ехать в Тунгокочен вместе. Они дождались друг друга. Не знаю, может, пару дней хотел провести в городе, может, на следующей день ехать — мы об этом не говорили, — добавила супруга погибшего.

С Виктором простились в Тунгокочене 23 августа.
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