Происшествия 30.08.2024 в 09:18

В Бурятии лошадь убила пожилую пассажирку автомобиля

Очередное столкновение машины с животным закончилось трагически
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии лошадь убила пожилую пассажирку автомобиля
Смертельное ДТП произошло поздним вечером 29 августа в Тункинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 74-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», ехавший со стороны Кырена в направлении Жемчуга, в 4 км от села Харбяты сбил лошадь.

В результате столкновения с животным машина получила серьезные повреждения, а сидевшая на переднем сидении 74-летняя супруга водителя от полученных травм скончалась на месте. Сам водитель и еще одна 74-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, столкновения автомобилей с животными на трассах в Бурятии, к сожалению, не редкость. В таких авариях разбиваются автомобили, водители и пассажиры получают травмы и даже гибнут. Виной всему – безответственное отношение владельцев скота, которые отправляют его на выпас без присмотра. К слову, установить хозяев животных зачастую невозможно, поскольку на них отсутствуют клейма и бирки.

Фото: ГИБДД Бурятии
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