Происшествия 02.09.2024 в 09:12

В Бурятии возбудили уголовку на водителя, врезавшегося в автомобиль с детьми

После ДТП мужчина демонстративно начал пить, заявив, что в момент аварии был трезв
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии возбудили уголовку на водителя, врезавшегося в автомобиль с детьми
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жителя Баргузинского района, который на своей машине врезался в автомобиль с детьми.

Как рассказали в следственном ведомстве, 31 августа в течение дня подозреваемый употреблял спиртное на заимке возле села Уро. Вечером он пьяным сел за руль своей «Тойоты Хайлюкс» и поехал домой в поселок Усть-Баргузин. По пути на дороге он выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Алекс». В этом автомобиле ехали двое взрослых и четверо детей. Все они получили травмы, в том числе тяжелые, и были госпитализированы. Водитель «Хайлюкса» после ДТП стал демонстративно употреблять спиртное, а затем заявил, что в момент аварии не был пьян, а выпил уже после.     

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.

Как сообщили в Минздраве Бурятии, всех четверых пострадавших детей бортом санитарной авиации эвакуировали в ДРКБ. Двое из них сейчас находятся в реанимации, еще двое - в отделении травматологии.

«Состояние детей стабилизировано, прогноз благоприятный», - отметили в Минздраве.

Пострадавшие взрослые также находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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