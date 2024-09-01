В Бурятии ребенок впал в кому после тяжелой аварии

Сегодня стало известно о том, что в Баргузине произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 62-летний водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

«В салоне была женщина и четверо детей от 3-х до 17 лет. Пристегнуты они не были. Все попали в больницу. 62-летний водитель, который и был виновником дорожно-транспортное происшествие, оказался пьян», - сообщили в УГИБДД.

Один из четверых детей пострадал больше всех. На данный момент этот ребенок находится в коме.