Происшествия 01.09.2024 в 16:59

В Бурятии ребенок впал в кому после тяжелой аварии

Инцидент произошел из-за пьяного водителя, который не справился с управлением и вылетел на встречную полосу
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В Бурятии ребенок впал в кому после тяжелой аварии

Сегодня стало известно о том, что в Баргузине произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 62-летний водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

«В салоне была женщина и четверо детей от 3-х до 17 лет. Пристегнуты они не были. Все попали в больницу. 62-летний водитель, который и был виновником дорожно-транспортное происшествие, оказался пьян»,

- сообщили в УГИБДД.
Один из четверых детей пострадал больше всех. На данный момент этот ребенок находится в коме.

Фото: УГИБДД 

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