Происшествия 11.09.2024 в 09:18
В Бурятии вторые сутки нет лесных пожаров
Однако особый противопожарный режим в лесах продолжает действовать
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вторые сутки не возникают новые лесные пожары. Сейчас действующих возгораний в лесах нет, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.
Несмотря на это, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, напоминают в РАЛХе. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.
Сейчас 25 сотрудников республиканской Авиалесоохраны находятся в Тыве, где помогает коллегам в тушении лесных пожаров.
Несмотря на это, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, напоминают в РАЛХе. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.
Сейчас 25 сотрудников республиканской Авиалесоохраны находятся в Тыве, где помогает коллегам в тушении лесных пожаров.
Фото: РАЛХ
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