В Бурятии вторые сутки нет лесных пожаров

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В Бурятии вторые сутки не возникают новые лесные пожары. Сейчас действующих возгораний в лесах нет, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.Несмотря на это, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, напоминают в РАЛХе. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.Сейчас 25 сотрудников республиканской Авиалесоохраны находятся в Тыве, где помогает коллегам в тушении лесных пожаров.