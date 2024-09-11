Происшествия 11.09.2024 в 09:18

В Бурятии вторые сутки нет лесных пожаров

Однако особый противопожарный режим в лесах продолжает действовать
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вторые сутки нет лесных пожаров
В Бурятии вторые сутки не возникают новые лесные пожары. Сейчас действующих возгораний в лесах нет, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.

Несмотря на это, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, напоминают в РАЛХе. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

Сейчас 25 сотрудников республиканской Авиалесоохраны находятся в Тыве, где помогает коллегам в тушении лесных пожаров.

Фото: РАЛХ

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ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

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